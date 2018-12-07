ممول لبناني مهم لحزب الله يقر بذنبه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أقر ممولُ حزب الله اللبناني قاسم تاج الدين أمام محكمةٍ في واشنطن بذنبهِ في تهمةِ الالتفافِ على عقوباتٍ تمنعه من التعاملِ مع شركاتٍ أمريكية.

و أعلنت وزارةُ العدل الأميركية أن تاج الدين تآمر مع خمسةِ أفراد آخرين على الأقلّ, للقيام بتعاملاتٍ ماليّة قيمتُها أكثر من خمسين مليون دولار, مع شركاتٍ أمريكية في انتهاكٍ للمحظورات.

و في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين البالغ الثالثة والستين والمتحدّر من بيروت "مساهماً مالياً مهماً" لمنظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية. وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.

و في آذار/مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وقالت وزارة العدل إنّ من المتوقّع صدور الحكم عليه في منتصف كانون الثاني/يناير 2019.

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