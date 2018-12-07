كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد ري يونغ هو، وزير خارجية كوريا الشمالية، بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، حول التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي , والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .

ولفت الى أن الصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونغ يانغ , رغم غضبها بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بشأن اجتماع الوزيرين، إن ري أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء "ثقة متبادلة مطلوبة" مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله: "يتعين أن تواصل الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي".

المزيد:

جرحى بانفجار قنبلة داخل حافلة في الصين