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فرنسا:نشر 89 ألف رجل أمن لمواجهة المتظاهرين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، نشر 89 ألف رجل أمن في البلاد تحسباً لاحتجاجات مناهضة لزيادة الضرائب على الوقود.

وقال فليب لقناة تي إف 1: "ستنشر 12 سيارة شرطة مدرعة في باريس التي شهدت اشتباكات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء ورجال الشرطة"، وأضاف أن 8 آلاف رجل شرطة سينشرون فى العاصمة مقارنةً مع ما نُشر فيها الأسبوع الماضي، عندما حاول المتظاهرون السيطرة على الشوارع الشهيرة حول قوس النصر.

وأضاف "عمليات نشر القوات تأتي انطلاقاً من مواجهتنا أشخاصاً لم يخرجوا للتظاهر، بل للتخريب، ولن ندعهم ينجحون في ذلك".

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