صور جديدة تكشف نشاطا لقاعدة صواريخ بكوريا الشمالية

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صور جديدة للقمر الصناعي حصلت عليها شركة CNN حصريًا، أن كوريا الشمالية وسعت بشكل كبير قاعدة صواريخ طويلة المدى في المناطق الداخلية الجبلية للبلاد، مما يذكّر بأن المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لمنع كيم جونغ من إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية ونشرها في ترسانته.

تقدم صور الأقمار الصناعية أدلة على أن قاعدة صواريخ يونغجيو دونج وموقع قريب، لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، ما زالت نشطة ويتم تحديثها بشكل مستمر، مما يؤكد حقيقة مدى تباعد واشنطن وبيونغ يانغ عن قضية نزع السلاح النووي على الرغم من خمسة أشهر من المحادثات المتفرقة.

في حين تم الكشف عن قاعدة يونغجيو دونج منذ وقت طويل لوكالات ومخابرات الولايات المتحدة، فإن الباحثين في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري قد أخبروا شبكة CNN أن الصور تكشف عن بناء منشأة جديدة على بعد سبعة أميال فقط من الموقع القديم الذي لم يعلن عنه سابقا.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن القاعدة لا تزال نشطة. وعلاوة على ذلك، قامت كوريا الشمالية في العام الماضي بتوسيع مرفق قريب يبدو كقاعدة صواريخ أخرى.

تشير الصور إلى أن كوريا الشمالية كانت تبني منشأة تحت الأرض كبيرة للغاية في عام 2017 وأن هذا المرفق لا يزال قيد الإنشاء اعتبارًا من أغسطس 2018.



وقال جيفري لويس، أحد المحللين الذين حددوا الموقع من معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري، لـ "CNN" : "استمر البناء على الموقع الذي لم يتم تحديده من قبل حتى بعد قمة سنغافورة بين كيم والرئيس دونالد ترامب في يونيو، ومهما قال كيم عن رغبته في نزع السلاح النووي، فإن كوريا الشمالية تواصل إنتاج ونشر صواريخ نووية مسلحة".



الموقع الفريد للموقع يجعله مرشحا قويا لاستقبال أحدث صواريخ بعيدة المدى لكوريا الشمالية، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية والتي يمكن أن تضرب الولايات المتحدة، وفقا للويس.

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مصدر الصور: CNN politics