ترامب يختار هيذر ناورت سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نقلت وكالة بلومبرغ، الخميس، عن 3 مصادر قولهم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اختار المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عدة عن ترامب عرضه على ناورت هذا المنصب، وقال الرئيس الأمريكي آنذاك إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها.

وأضاف لوسائل الإعلام "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".

وأعلنت مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي استقالتها في أكتوبر بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

وانضمت هيلي إلى قائمة طويلة من كبار الموظفين الذين رحلوا عن إدارة ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، الذي أقيل من منصبه في مارس، وستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ترامب والذي رحل عن منصبه في أغسطس 2017.

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