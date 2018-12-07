الأمم المتحدة تعلن عن حاجة الروهينغا إلى مساعدات عاجلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، اليوم الجمعة، عن حاجة مسلمين الروهينغا إلى مساعدة عاجلة، منذ أن تم اعتراضهم في البحر وأرغموا على العودة. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين أواف ماكدونل، إن عددا كبيرا منهم باعوا كل ما يملكون لدفع المال للمهربين، لافتة الى انهم "يحتاجون الى مساعدة عاجلة".

ويتكدس نحو مئة وعشرين الفا من الروهينغا في مخيمات ميانمار منذ عام الفين واثني عشر، بعد تعرض الأقلية المسلمة لأعمال عنف في إقليم راخين. وكان مقررا الا يبقوا فيها سوى فترة محدودة، لكنهم عالقون فيها منذ سنوات. وتمكنت سفينة من الوصول هذا الاسبوع الى مدينة أتشيه والواقعة على الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة الاندونيسية.= لكن سفنا كثيرة اخرى تم اعتراضها في المياه الاقليمية البورمية، وأعيد الروهينغا الذين كانوا على متنها الى المخيمات.

اقرأ المزيد:

تقرير حقوقي يوثق الجرائم بحق الروهينغا