إخلاء مكاتب شبكة CNN بعد تهديدات بوجود عبوة ناسفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم إخلاء مكاتب تلفزيون (سي أن أن) في نيويورك مساء البارحة 7 كانون الثاني (ديسمبر) بعد أن تلقى القائمين تهديدات بوجود عبوة ناسفة.

وقامت الشرطة الأمريكية بإخلاء المنطقة والشارع المقابل للمبنى، كما منعت مرور المشاة أو السيارات إلى حين تأمين المكان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهديد الشبكة حيث تعرضت (سي أن أن) في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لإخلاء طارئ بعد اكتشاف طرود مشبوهة في المبنى.

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