غارة أمريكية تقتل عناصر من الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلن الجيش الأمريكي أنه قتل أربعة متشددين في ضربة جوية ضد الشباب الصومالية في محيط أودهيجل بالصومال.

أضافت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا، أن الضربة نُفذت يوم الرابع من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن "الضربة الجوية الأميركية نـُفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأميركية وشركاؤها لهجوم".

وأضافت: "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة إرهابيين دون أن يسقط أي مدني".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال، دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

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