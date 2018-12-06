بيع رسالة لـ"آينشتاين" بـ3 ملايين دولار.. ماذا جاء فيها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بيعت رسالة مكتوبة بخط يد العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين، الثلاثاء الماضي، بقيمة 2.9 مليون دولار، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتعرف الرسالة باسم "رسالة الله"، وقد كتبها آينشتاين في قبل وفاته. وفي العام 2008، كان من المتوقع بيعها بمبلغ يترواح بين 1 إلى 1.5 مليون دولار في كريستي بمنانهاتن.

وكان آينشتاين كتب هذه الرسالة إلى الفيلسوف الديني إريك جوتكيند في عام 1954، كردّ حاسم على كتاب الأخير الصادر في العام 1952. واعتبر أينشتاين أن "الدين واليهودية على وجه التحديد، هما الخرافة الطفولية التي ولدت من الضعف البشري''، وفقًا لصحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية.

ووصف آينشتاين نفسه في الرسالة بأنه غير مؤمن، وقال: "كلمة الله ليست بالنسبة لي سوى تعبير عن ضعف بشري ونتيجة له، والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير الجليلة لكنها بدائية بعض الشيء، لن يغير أي تفسير مهما كان دقيقاً (موقفي)".

وكُتبت الرسالة باللغة الألمانية من قبل العالم الشهير في السنة التي سبقت وفاته في 18 أبريل/نيسان 1955، وتم إدراجها للبيع على موقع "ebay" في العام 2012 مقابل 3 ملايين دولار، على الرغم من أن نتائج هذا البيع غير معروفة، وقيل إنّ الشخص الذي اشترى الرسالة في لندن عام 2008 هو الذي باعها، الثلاثاء الماضي.

وقد بيعت رسالة آينشتاين في المزاد بجانب اثنتين أخريين، إحداهما تعود لتشارلز داروين صاحب كتاب "أصل الأنواع"، ووصل سعرها إلى 162 ألف دولار.

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