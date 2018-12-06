البوسنة تتهم قائد صربي مسجون بقتل مسلمين خلال الحرب

أخبار الآن | سراييفو- البوسنة والهرسك (رويترز)

قال مكتب الادعاء العام في البوسنة إن اتهامات جديدة بقتل مدنيين مسلمين , وجهت إلى قائد سابق لصرب البوسنة , كانت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة قد قضت بسجنه 28 عاما في اتهامات بالاغتصاب والاستعباد في حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي. وأضاف أنه متهم أيضا بالمشاركة في نهب وحرق منازل المسلمين.

وقال مكتب الادعاء في بيان إن دراجوليوب كوناراتش (58 عاما) الذي كان يقود وحدة خاصة بجيش صرب البوسنة متهم بالمشاركة في قتل ستة أشخاص على الأقل وتعذيب واضطهاد المدنيين المسلمين من قرى حول بلدة فوتشا في شرق البوسنة في يوليو تموز 1992.

واشتهرت فوتشا بعمليات اضطهاد وقتل جماعي للمسلمين نفذتها قوات صرب البوسنة في إطار حملة لتأسيس إقليم للصرب فقط كما اشتهرت بمعسكرات اعتقال تعرضت فيها النساء والفتيات الصغيرات للاغتصاب والاستعباد.

وسجنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كوناراتش في عام 2001 لمدة 28 عاما في اتهامات بالتعذيب والاغتصاب والاستعباد باعتبارها جرائم ضد الانسانية. ويقضي فترة عقوبته في ألمانيا.

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