إيران تستخدم رحلات مدنية لدعم حزب الله بالصواريخ

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشفت تقارير أجنبية، الأربعاء، عن رحلة جوية مشبوهة بين طهران وبيروت الأسبوع الماضي. وأفادت التقارير بأن الرحلة المشبوهة من جانب طهران.

ربما تتعلق بإمداد إيران حزب الله الإرهابي في لبنان بالأسلحة المتقدمة والذخيرة , وتقنيات تطوير الصواريخ وإنتاجها و عبر شحنها على متن رحلات الطيران المدنية ظاهريا.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن شركات جوية مدنية تستخدمها إيران لنقل الأسلحة إلى حزب الله ، ومن تلك الشركات طيران فارس قشم، بعدما حلقت رحلة تابعة له، من العاصمة الإيرانية طهران إلى لبنان الخميس الماضي، وكشفت تقارير استخباراتية وجود أجهزة وتقنيات صواريخ على متنها.

وأكد المسؤولون أن رحلة طيران قارس قشم انطلقت في وقت باكر من طهران عبر الأراضي العراقية ثم إلى شمال غرب سوريا، قبل أن تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بعدها بنحو ساعتين، ثم انطلقت الطائرة إلى الدوحة قبل أن تعود إلى طهران مرة أخرى.

وذكرت التقارير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها طيران فارس قشم في تلك النشاطات الخبيثة، حيث تم اعتبارها مسبقا ضمن بعض الخطوط الجوية التي تنقل أسلحة وصواريخ لصالح الجيش الإيراني، ورغم أن بعض تلك الشركات استهدفتها عقوبات أمريكية فإن فارس قشم لم يتم عقابها بعد.

وتورط طيران فارس قشم الشهر الماضي في نقل معدات أنظمة تحديد مواقع متطورة إلى حزب الله الإرهابي لتسمح له لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ موجهة دقيقة، ما يزيد من تهديدها في المنطقة.

وصرح بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بأن واشنطن لديها دليل على مساعدة إيران حزب الله الإرهابي في بناء منشآت إنتاج صواريخ بلبنان، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

واتهم هوك إيران بشكل صريح بتصدير الصواريخ إلى أفغانستان واليمن، بل تحمل بعض تلك الصواريخ كتابات فارسية عليها، في انتهاك جليّ لقرارات الأمم المتحدة لحظر نقل الأسلحة، مشيرا إلى أن “العلامات الفارسية الواضحة هي طريقة إيران في القول إنها لا تمانع رصدها تنتهك قرارات مجلس الأمم المتحدة”.

وشدد هوك على أن الأسلحة الإيرانية التي تم اعتراضها تقدم “أدلة دامغة” بنشاطات إيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهي أزمة ليست في تحسن بل يسوء حالها أكثر فأكثر، داعيا دول العالم لزيادة الضغط على طهران.

وقال إن طهران أنفقت أكثر من 16 مليار دولار أمريكي منذ 2013 لدعم المليشيات المسلحة في سوريا والعراق واليمن، مؤكدا أن إيران ينبغي أن تتوقف عن اختبار الأسلحة والصواريخ وإطلاق الصواريخ النووية ووقف دعمها للمليشيات في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين.

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