إيران: انفجار بتشابهار نفذه انتحاري يسقط قتلى وجرحى (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

هز، الخميس، انفجار عنيف مدينة تشابهار الساحلية في جنوب إيران، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي.

من جانب آخر، قال مصدر مطلع فی اتصال مع وكالة إرنا، إن الانفجار یحتمل أن يكون ناجما عن هجوم انتحاري على مقر الشرطة في مدينة تشابهار.

التلفزيون الرسمي الايراني أعلن أن عددا من الضحايا سقطوا في انفجار العبوة الناسفة بمدينة تشابهار الساحلية في جنوب، ثم كشف ان انتحاريا نفذ تفجيرا في تشابهار بعد توقيفه في مركز شرطة

في حين أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل قائد شرطة المدينة، ومواطنين اثنين بعملية انتحارية، وأضاف المصدر الذي لم یذكر اسمه أن اصوات إطلاق النار سمعت من مقر شرطة المدينة.

كما صرح حاكم المدينة، رحمدل بامري، حاكم مدینة جابهار أن مسلحين هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة.

فيما أكد نائب محافظ سیستان وبلوشستان للشؤون الأمنیة محمد هادی مرعشی وقوع الانفجار بالقرب من مقر شرطة تشابهار.

مصدر الصورة: حساب @FarsNews_Agency على تويتر

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