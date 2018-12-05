قلق بالجيش الأمريكي بشأن نشر روسيا سلاح سرياَ بالفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشك الجيش الأمريكي من ان تكون روسيا قد نقلت سلاحا سريا إلى الفضاء , عن طريق عملية إطلاق صاروخ .

وأبدى الجيش الأمريكي قلقه من عملية الإطلاق الروسية , بعدما رصد خروج 5 أجسام من الصاروخ ، عوضا عن 4 كما كان مفترضا. ويرى مركز عمليات الفضاء المشتركة الأميركي، أنه ثمة احتمالين اثنين لما حصل، فإما أن تكون المنصة العليا للصاروخ قد انشطرت إلى قسمين، وإما أن تكون روسيا قد تكتمت حول الجزء الخامس.

وتم إطلاق الصاروخ من منطقة "بليستيك كوسمودروم" غربي روسيا، وكان من المفترض أن تقوم المركبة على متنه بإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة.

وبما أن المنصة العليا للصاروخ قد تكون الجسم الرابع، فإن الجسم الخامس هو الذي يثير حيرة الجيش الأميركي في الوقت الحالي، وسط ترجيحات مصادر عسكرية أميركية أن يكون سلاحا سريا روسيا في الفضاء.

وتحرص الحكومات في العادة على إطلاق أقمار صناعية في الفضاء دون أن تحصل الدول المنافسة على معلومات كثيرة بشأنها.

وسبق لروسيا أن واجهت اتهامات بإطلاق أقمار صناعية موجهة للتجسس، ويقول خبراء إنه من الوارد أن تلجأ موسكو إلى أسلحة سرية في الفضاء للتأثير على عمل أقمار صناعية تابعة لدول أخرى منافسة.

وفي حال صحت هذه التقديرات، فإن الأقمار الصناعية الروسية ستكون قادرة على تدمير أقمار دول أخرى من خلال دفعها صوب الغلاف الجوي للأرض.

وفي وقت سابق من العام الجاري، نبه مسؤولون أميركيون منظمة الأمم المتحدة، إلى أن روسيا لها "نشاط مشبوه" في الفضاء، واعتبروا ما يجري بمثابة مساع من موسكو إلى "خوض حروب" بعيدا عن الأرض.

المزيد:

واشنطن تمهل موسكو 60 يوما للالتزام بالمعاهدة النووية