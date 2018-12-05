رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب: لن نفرض المزيد من الضرائب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الأربعاء، أن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب، إن لم تجد حلولاً بديلة ومناسبة للاحتجاجات في باريس، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح لضريبة بتهديد وحدة الأمة.

ودعا فيليب، إلى تشكيل لجنة للحوار والبحث عن حلول مناسبة من أجل إنهاء الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة الفرنسية في باريس.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن الغضب في الشارع، ناجم عن صعوبة تلبية الكثير من احتياجات المواطنين، مجدداً التأكيد على القرار المعلن أمس بتأجيل فرض الضرائب لستة أشهر، لبحث الخيارات البديلة.

ويواصل المحتجون في مدينة مرسيليا الفرنسية، احتجاجاتهم ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإصلاحية، فينا ندد طلاب بعدد من التعديلات التي طالت نظام الالتحاق بالجامعات.

وأمس الثلاثاء، نزل طلاب إلى شوارع مدينة تولوز في جنوب غربي فرنسا، للاحتجاج على هذه الإصلاحات، تشمل نظاماً جديداً للاختيار في المدارس الثانوية وزيادة رسوم القيد.

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