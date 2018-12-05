تحذيرات من زلزال قوي قرب كاليدونيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع زلزال تحت البحر بلغت قوته سبع درجات بالقرب من شرق جزر لويالتي التابعة لكاليدونيا الجديدة في المحيط الهادىء, ما أدى إلى صدور تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل في محيط 300 كيلومتر من مركز وقوع الزلزال.

وهذا الزلزال هو الثاني الذي يقع في المنطقة نفسها في أقل من 24 ساعة والثالث في غضون شهر، وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي إن هناك احتمالا لوقوع موجات مد بطول سواحل كاليدونيا الجديدة وبالقرب من فانواتو في جنوب المحيط الهادي. وكاليدونيا الجديدة تابعة لفرنسا وتتألف من سلسلة جزر.



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