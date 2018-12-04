القضاء الإيراني ينتقد تصريحات ظريف المثيرة للجدل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفض المدعي العام في إيران، الأجوبة التي قدمها وزير الخارجية محمد جواد ظريف لدى استجوابه على خلفية تصريحه حول انتشار ظاهرة غسيل الأموال في إيران.

وفي تصريح مثير للجدل في وقت سابق قال ظريف إن أولئك الذين يستفيدون من مليارات الدولارات من غسيل الأموال في إيران ينفقون ملايين الدولارات من مكاسبهم لمنع تمرير تشريع يتطلب المزيد من الشفافية المالية في إيران.

واتهم ظريف ضمنيًا وكالات حكومية غير محددة بتشكيل حملة ضد مجموعة القوانين التي وضعها الرئيس الإيراني حسن روحاني ضد غسيل الأموال.

كما اعتبر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن تصريحات ظريف طعنة خنجر في قلب النظام، مضيفا أنه ينبغي على المسؤولين أن لا يدلوا بتصريحات تحمل دلالتين، وتحتاج إلى إيضاحات.

وقال المدعي العام في إيران، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تسنيم": "وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم يقدم أدلة أو وثائق على تورط جهات بغسيل الأموال في إيران، في الرسالة التي بعثها للسلطة القضائية مكونة من 12 صفحة."

وأضاف: "رد ظريف هو تكرار وتوضيح لما ذكره في تصريحات سابقة عن غسيل الأموال، كما أن أجوبته تضمنت طرح قضايا ليست لها صلة إلى حد بعيد بما أردنا"، مجددًا مطالبته لوزير الخارجية وأي مسؤول في البلاد بتقديم أدلة على الجهات أو الأشخاص المتورطة بغسيل الأموال من أجل محاكمتها.

وقال المدعي العام: "لا أرى أي مبرر وحكمة في أجوبة وزير الخارجية تعالج قضايا غسيل الأموال التي ذكرها في تصريحاته السابقة."

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