احتجاز كارلوس غصن قد يمتد لنهاية 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتزم ممثلو الادعاء في طوكيو توجيه اتهام جديد للرئيس السابق لمجلس ادارة شركة نيسان للسيارات كارلوس غصن بعدم الكشف عن دخله كاملا في خطوة قد تبقيه محتجزا حتى نهاية العام. و نقلت وسائل أعلام يابانية عن مصادر قضائية قولها إن غصن والمسؤول التنفيذي السابق جريج كيلي يشتبه باخفائهما أربعة مليارات ين ياباني خلال الفترة بين عامي 2015 و 2017.

وغصن محتجز في طوكيو منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تآمره مع المسؤول التنفيذي السابق في الشركة جريج كيلي لإخفاء نحو نصف مستحقات غصن الفعلية البالغة عشرة مليارات ين (88 مليون دولار) على مدى خمسة أعوام منذ عام 2010.

ومدت السلطات في طوكيو الجمعة الماضية فترة احتجاز غصن حتى العاشر من ديسمبر كانون الأول، وهو الحد الأقصى للاحتجاز على خلفية المزاعم الموجهة إليه. وذكرت تقارير صحيفة أنه إذا وافقت السلطات على تطبيق الحد الأقصى لفترة الاحتجاز في هذه القضية فسيظل غصن وكيلي محتجزين حتى يوم 30 كانون الأول / ديسمبر.

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