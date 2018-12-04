احتجاجات و قتلى في الهند بسبب ذبح بقرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة(وكالات)

لقي ضابط شرطة و مدني مصرعهم في أحداث عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندية، بولاية اوتار براديش بشمال الهند. وقام حشد غاضب باضرام الحجارة و النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب البقرة التي ذبحت.

وصرح مسؤول في الشرطة، في مؤتمر صحفي إن الضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص، مضيفا أن قرويون خرجوا إلى الشوارع للإحتجاج بعد عثورهم على بقرة نافقة، و أنهم أغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي .

وقام من يطلق عليهم اسم "حراس البقر" خلال السنوات القليلة الماضية بقتل عدد من المسلمين الذين كانوا يشاركون في نقل الماشية إلى المجازر.

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