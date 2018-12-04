إيران.. أستاذ يغتصب تلاميذه في مدرسة ابتدائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات الإيرانية في محافظة أصفهان وسط البلاد، الإثنين الماضي، معلماً في إحدى المدارس الابتدائية في المحافظة، بعد تورطه في اغتصاب عددٍ من تلاميذها. إلى جانب ذلك، فقد عمدت السلطات إلى إقالة مدير المدرسة، بحسب ما أكد مدير العلاقات العامة في مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة أصفهان علي رضا مهدي.

وأكّد أنّ "مكتب الوزارة ينتظر الفحوصات الطبية للطلاب الذين ادّعى آباؤهم تعرضهم للاغتصاب على يد أحد المعلمين"، لافتاً إلى أنه "سيتم إرسال جميع التحقيقات إلى السلطات القضائية قريباً".

ولفت مهدي إلى أنّ "بعض الآباء أكدوا أنه لا يمكن لأطفالهم التحدث عن قضية الاغتصاب بسبب الخوف"، كاشفاً أن "بعض الطلاب ادّعوا أن المعلم الذي اغتصبهم كان يشهر عليهم السكين ويحذّرهم من إبلاغ آبائهم".

بدوره، قال أحد آباء الطلاب المغتصبين: "المدرسة تضم 400 طالب ويجب أن يتم سؤالهم واستدعاء جميع آبائهم، فنحن نضع أطفالنا بأمان في المدرسة، ولا نريد لهم أن يكونوا عرضة للتحرش والاعتداء"، مشيراً إلى أنه "تم التلاعب بكاميرات المدرسة وفقاً لما ذكره مدير المدرسة المُقال".

وفي 14 من شهر آب/أغسطس الماضي، قضت محكمة في العاصمة طهران بالحكم ضد مشرف تربوي في مدرسة غرب طهران، تورط في اغتصاب 15 طالباً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "ميزان أون لاين" التابعة للسلطة القضائية.

وخلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت المحكمة العامة في طهران حكم البراءة بحق سعيد طوسي، وهو قارئ القرآن الكريم في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، من تهم تتعلق باغتصاب 19 طفلاً، كان يقوم بتدريسهم القرآن في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017.

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