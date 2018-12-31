ولاية أمريكية تحظرُ مبيعات التجزئة للحيوانات الأليفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يدخل مشروع قانون AB485 الذي أقرته السلطات الأمريكية في ولاية كالفيورنياالمتعلق بمبيعات متاجر الحيوانات الأليفة، حيّز التنفيذ يوم غدٍ الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد توقيعه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية في الولاية، فرضت قيوداً وحظراً على مبيعات التجزئة في متاجر الحيوانات الأليفة، لاسيما فيما خص المبيعات من القطط والكلاب والأرانب بهدف حمايتها.

وبهذا، فإنه لا يمكن لأحد بعد ذلك، بيع القطط والكلاب التي تأتي من مجموعات الإنقاذ المحلية، الملاجئ، ووكالات مراقبة الحيوانات.

وتنص المادة القانونية على وجوب أنّ "تحتفظ متاجر الحيوانات الأليفة بسجلات عن المكان الذي أتيت منه كل الحيوانات، ويجب أن تسجل المعلومات على أقفاصها أو مرفقاتها". وفي حال خالف أصحاب هذه المتاجر التعليمات، فإنهم سيواجهون غرامة قدرها 500 دولار.

إلى جانب ذلك، ينص قانون الزراعة الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كانون الأول الحالي، على ضرورة حماية القطط والكلاب، بحيث يحظر القانون بشكلٍ رسمي ذبح وتجارة تلك الحيوانات للاستهلاك البشري. فقبل مشروع هذا القانون، كانت 44 ولاية تسمح تحويل القطط والكلاب إلى طعام.

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