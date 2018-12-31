ملايين المسلمين يعيشون في دول ذات غالبية غير مسلمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يعيش خُمس عدد المسلمين في العالم، أي حوالى نصف مليار مسلم، كأقليات في دول ذات غالبية غير مسلمة، حسب تقديرات صادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأظهرت دراسة مسحية نفذتها المنظمة بشأن المجتمعات المسلمة في أرجاء العالم 2018 أن أكبر عدد من المسلمين يعيش في جنوب شرق آسيا حيث يوجد أكثر من 60 في المئة من إجمالي سكان العالم.

ووفقاً للدراسة، تشكل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20 في المئة من إجمالي السكان، فيما تضم إندونيسيا حالياً أكبر عدد من المسلمين.

وتشير الدراسة إلى أن أكبر نسبة مجتمعات مسلمة تعيش في أفريقيا تليها آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية فيما يعيش أكبر عدد من المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة في الهند والصين.

وتُظهر التقديرات أنه بحلول 2050 سيتضمن سكان الهند أكبر عدد من المسلمين في العالم إذ من المتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مليون نسمة.



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