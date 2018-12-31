ما الذي يجمع القاعدة بالدعارة في البرازيل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

تحاول القاعدة بشتى الطرق تأسيس موطئ قدم لها في البرازيل في أمريكا اللاتنية وحتى إن تطلب ذلك زواج متطرفي التنظيم من البغايا بقصد الإندماج في المجتمع البرازيلي وتأمين إقامة قانونية. الزميل بلال عميني لديه التفاصيل.

إلى أي مدى حاولت القاعدة تأسيس موطئ قدم لها في البرازيل؟ وفقا لبحث نُشر مؤخرا، فالقاعدة تحاول كثيرا.. إذ يلجأ متطرفو القاعدة إلى الزواج ببغايا برازيليات بقصد التسلل أكثر والإندماج في المجتمع البرازيلي أحد الدول المهمة في أمريكا اللاتينية.

وجاء في البحث الذي أعده خبير دولي في مكافحة الإرهاب نقلا عن دانييل لورينز، مدير الاستخبارات في الشرطة الاتحادية البرازيلية، أن تنظيم القاعدة الإرهابي، يحاول التسلل أكثر إلى أعماق المدن البرازيلية، عبر عدة وسائل منها :

1. استخدام القاعدة للمدن البرازيلية الأكثر إزدحاما وشعبية، كمحطة مؤقتة للانتقال إلى دول لاتينية آخرى.

2 - الاعتماد الزواج من البغايا وتبني أطفالهن لتأمين إقامة قانونية في البرازيل.

3. محاولة التنظيم جذب فقراء البلد عن طريق الوعظ والترويج للقاعدة.

4. أثناء الإختباء في البرازيل، يتم التخطيط لشن هجمات إرهابية في بلدان أخرى.

لكن وسائل الإعلام المحلية، أكدت أن السلطات البرازيلية وقفت في وجه هذا المخطط السري لتنظيم القاعدة، عبر إغلاق الحدود في وجه التنظيم في البرازيل ودول أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، فإن هذه الحالة تعد مثالاً بارزاً على الإنحطاط الذي يمكن أن تذهب إليه القاعدة في محاولة لتحقيق أهدافها الإرهابية العنيفة.

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