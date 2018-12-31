قبل كل العالم.. تعرفوا إلى أول دولة ستحتفل بالعام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ساعات قليلة تفصل العالم عن استقبال العام الجديد 2019. إلّا أن ما يجب معرفته هو أنّ هناك العديد من الدول حول العالم تدخل زمنياً ضمن العام 2019 قبل غيرها، وهناك دولة واحدة ستحتفل بالعام الجديد قبل العالم بأسره.

وتعتبر جزيرة ساموا، الدولة الجزرية في المحيط الهادي، هي أول دولة في العالم ستستقبل عام 2019 بعد أن غيرت منطقتها الزمنية. ففي العام 2011، قررت الجزيرة تغيير منطقتها الزمنية من شرق إلى غرب خط التوقيت الدولي. هذا الأمر، أدى إلى تقديم وقتها 24 ساعة، ما أدّى إلى محو يوم 30 ديسمبر/ كانون الاول 2011 من تقويم ساموا والقفز مباشرة إلى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

ويمكن للمحتفلين في ساموا حضور احتفالين بالعام الجديد. فبعد الاحتفال بالعام الجديد في منتصف الليل في ساموا، يمكن في الصباح السفر بواسطة طائرة لمسافة 164 كيلومتراً فوق خط التوقيت الدولي، والاحتفال مرة أخرى في ساموا الأمريكية، آخر مكان على الكوكب سيستقبل العام الجديد 2019.

وسيحتفل سكان ساموا وزوار جزر كيريباتي بالعام الجديد قبل 14 ساعة من لندن.

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