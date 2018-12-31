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روسيا تستيقظ على كارثة انهيار بناية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة                               

ذكرت وكالات أنباء محلية روسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم, وتم إنقاذ عشرة آخرين بعد انهيار جزء من بناية سكنية شاهقة , في مدينة جنوبي الأورال في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ أن أضرارا لحقت بثمان وأربعين شقة في المبنى الذي كان يقطنه مائة وعشرة أشخاص. 

وذكرت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني أن جزءا من العقار قد يكون انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي.

وأضافت أن 196 رجل إنقاذ موجودون في الموقع.

ولم يذكر المصدر عدد من لقوا حتفهم أو عدد السكان الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

 

photo source: gettyimages - TASS

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