الجيش النيجيري يخطط لاستعادة مدينة باغا

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

يستعد الجيش النيجيري لعملية عسكرية يسعى من خلالها إلى استعادة مدينة باغا الاستراتيجية من جماعة بوكو حرام، وفق ما أفادت مصادر في الجيش.

ووصلت عشرات الآليات العسكرية من العاصمة الاقليمية مايدوغوري إلى مونغونو على بعد 50 كيلومتراً من باغا، تحضيراً لاستعادة المدينة، كما أكدت مصادر عسكرية وأخرى من القوات المدنية المقاتلة مع الجيش.

وسيطر مقاتلون من "تنظيم داعش غرب إفريقيا" على مدينة باغا التي تتضمن مرفأ مهماً على بحيرة تشاد، بعدما اقتحموا قاعدتين عسكريتين للجيش النيجيري والقوة المتعددة الجنسيات التي تتوزع وحداتها بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وأعلن ضابط في الجيش النيجيري "نشر أفراد عسكرية في مونغونو تحضيراً لعملية استعادة باغا من إرهابيي بوكو حرام". وأكد سكان من مونغونو انهم شاهدوا أربعين شاحنةً عسكرية تقلّ جنوداً داخل المدينة مساء الأحد.

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