اعتقال الرئيس الباكستاني الأسبق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

اعتقل الرئيس الباكستاني الأسبق آصف زرداري بتهمة غسل أموال ، وستنظر المحكمة العليا في الباكستان في اتهامات استخدامه لحسابات مصرفية مزيفة لغسل ملايين الدولارات من الباكستان

وكان أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، قد تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013، وفرضت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي قيوداً على سفر زرداري ونجله الذي يقود حزب الشعب الباكستاني المعارض.

ويأتي اعتقال زرداري المحتمل في أعقاب سجن زعيم معارضة آخر، وهو رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اعتقل بعد إدانته بالفساد في وقت سابق من هذا الشهر، وينظر إلى كل من شريف وزرداري على أنهما معارضان للهيمنة السياسية من جانب الجيش، الذي حكم باكستان على مدار تاريخها بالكامل تقريباً.

وتم القبض على عدة قادة من أحزاب المعارضة منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان السلطة في أغسطس(آب) الماضي بعد انتخابات شابتها اتهامات بتدخل الجيش والتلاعب بالأصوات، وأنكر كل من شريف وزرداري الاتهامات ضدهما، وقال معلقون سياسيون إن هناك محاولة مشتركة من جانب الجيش والقضاء وخان لإبعاد الزعماء الشعبيين عن الساحة.

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