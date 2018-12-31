إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق بوركينا فاسو

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، في عدد من مناطق بوركينا فاسو التي تشهد هجمات إرهابية متكررة، وفقا لوزير الاعلام ريميس فيلفانس داندجينو. وقال الوزير لدى خروجه من جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول "الوضع الأمني"، إن "رئيس بوركينا فاسو قرر ان يعلن حالة الطوارئ في بعض مناطق بوركينا فاسو.

وأضاف، أعطى الرئيس ايضا تعليمات لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في جميع انحاء البلاد. وتأتي هذه التدابير اثر لقاء مع القيادة العسكرية عقد غداة مقتل عشرة من عناصر الدرك الخميس في كمين نُصب في قرية بشمال غرب واغادوغو.

وتواجه بوركينا فاسو منذ ثلاث سنوات هجمات تزداد عنفا ودموية. وتركزت الهجمات أولا في شمال البلاد، وامتدت لاحقا الى مناطق أخرى منها المنطقة الشرقية المتاخمة لتوغو وبنين. وتبدو قوات بوركينا فاسو عاجزة عن التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية. ويبسط الإرهابيون نفوذهم على مناطق تزداد اتساعا. ويتخوف عدد كبير من المراقبين من امتداد الاضطرابات الى مناطق أخرى.

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