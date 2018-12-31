آلاف السترات الصفر تهدد ليلة الشانزلزيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفر" فرحة رأس السنة في العاصمة باريس ، في وقت يتوقع أن يتقاطر على جادة الشانزليزيه الشهيرة أكثر من 300 ألف شخص للاحتفال بالعام الجديد.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن الاحتفال برأس السنة الميلادية في الشانزليزيه سيشهد، هذه المرة، إجراءات أمنية مشددة خلافا للسنوات الماضية، وذلك بعدما دعا عدد من منسقي حركة "السترات الصفر" أنصارهم على الشبكات الاجتماعية للاحتجاج، مساء اليوم، حتى "يُسمَع صوتهم بشكل أحسن"، وفق ما نقل المصدر.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية أمن باريس نسّقت مع كل عناصرها خطة تأمين احتفالات استقبال عام 2019، حتى تمر في أمن وسلام.

وذكرت الشرطة الباريسية أن خطتها تأتي في سياق مواجهة "التهديدات الإرهابية"، إضافة إلى احتجاجات أصحاب "السترات الصفر".

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