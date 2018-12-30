كوريا تسعى للتخلص من الأسلحة في 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عبّر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل، لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وتعهد كيم بالعمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمته التاريخية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في سنغافورة خلال يونيو/ حزيران الماضي. ولم يحرز الطرفان تقدما يذكر منذ تلك القمة، كما لم يعقدا اجتماعا رفيع المستوى كانا قد اتفقا عليه، لكن جرى إلغاؤه على نحو مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعث كيم برسالة إلى مون، الأحد، احتفاء بالتحسن الكبير في العلاقات بين بلديهما الذي أشرفا عليه هذا العام، وشمل عقد ثلاثة اجتماعات بعد سنوات من المواجهة اتسمت بإجراء بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.

وقال مكتب مون إن كيم عبر عن أسفه لعدم زيارة سيول هذا العام مثلما اتفق عليه مع مون في قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ خلال سبتمبر/أيلول، وإنه أبدى "عزما قويا" على القيام بها في المستقبل في الوقت الذي يواصل فيه مراقبة الوضع.

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