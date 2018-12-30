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تعليق الرحلات في مطار هانوفر في ألمانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
                   
علقت حركة الطيران في مطار هانوفر بعد اصطدام سيارة بحاجز ودخولها الى المدرج، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وذكرت شرطة "حادثاً أمنياً وقع في مطار هانوفر ، فقد اقتحم رجل حاجزاً بسيارة ودخل بها إلى المدرج"، وتم اعتقال الرجل ويجري التحقيق معه، وكانت سيارته مسجلة في بولندا. 

وأغلق جزء من مبنى أ، ولكن بقي المدرجان الآخران في المطار مفتوحان، بحسب ما أفادت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، وتم تحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى. 

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