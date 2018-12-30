بلجيكا تدرس حظر استخدام الجنود للهواتف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعكف وزارة الدفاع البلجيكية على مراجعة القيود على استخدام الجنود للهواتف الذكية أثناء عملهم، وذلك للتصدي لخطر التجسس على هواتفهم واعتراض البيانات. وقد منعت بعض الدول جنودها من استخدام الأجهزة أو التطبيقات الخاصة بنظام تحديد الموقع الجغرافي, أثناء انتشارهم خارج بلادهم , وذلك للغرض نفسه.



وذكرت وكالة بلغا للأنباء أن المراجعة الجارية تخص الجنود العاملين في دول البلطيق ومن بينها تلك المحاذية لروسيا، وما إذا كان يجب منعهم من استخدام هواتفهم الذكية في "مناطق وظروف محددة". وفي بداية يناير/كانون الثاني 2019 سينتشر 250 جنديا بلجيكيا في إستونيا ضمن كتيبة متعددة الجنسيات في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي. والعام الماضي حذرت هولندا من مخاطر تطبيق يرصد التدريبات البدنية ويجمع البيانات حول الجنود وموظفي الاستخبارات العسكرية من 69 بلدا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قامت وزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة قوانين استخدام تطبيق "سترافا" للنشاطات الرياضية لخشيتها من أنه يكشف بيانات عن التحركات العسكرية في القواعد الأمريكية في أرجاء الولايات المتحدة.

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