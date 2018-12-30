الرئيس الصيني: نأمل في علاقة مستقرة وثابتة مع واشنطن

أخبار الآن| بكين - الصين - (شينخوا)

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يأمل في إقامة علاقات منسقة ومستقرة وقائمة على التعاون مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن شي قوله خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن “فريقين من الجانبين يعملان بنشاط لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة” معربا عن أمله في التقاء الفريقين عند نقطة مشتركة والتوصل إلى اتفاق يفيد الجانبين بأسرع ما يمكن.

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز “تقدم كبير” على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين بلاده والصين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إثر المكالمة الهاتفية مع الرئيس شي: “لقد أجريت لتوي مكالمة طويلة وجيدة جدا مع الرئيس الصيني والأمور تسير على ما يرام؛ وفى حال التوصل إلى اتفاق فسيكون شاملا وسيغطى كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف؛ لقد تم إحراز تقدم كبير”.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترا حادا على مدى الأشهر الماضية بعد فرض ترامب رسوما جمركية على منتجات صينية في إطار سياساته الابتزازية تجاه الاقتصادات الصاعدة.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام ما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال.

إقرأ أيضاً:

تقدم كبير في محادثات التجارة الأمريكية الصينية