تقرير يحذر من انهيارات البنية التحتية في طهران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّر تقرير بريطاني صادر عن مجلة نيتشر العلمية البريطانية يوم الأحد ، من خطورة الانهيارات الأرضية على البنية التحتية للعاصمة الإيرانية طهران. وجاء في التقرير معلومات عن تعرض إيران لانهيارات أرضية بمعدل 25 سم سنوياً ، ويشكل هذا الرقم خطورة كبيرة على البنية التحتية لمدينة على مستوى العالم.

وستهدد هذه الإنهيارات العديد من المنشآت الحيوية منها 120 كلم من السكك الحديدية و2300 كلم من الطرق و 21 جسراً وغيرها وذكر الباحثون أن الدراسات تُشير إلى أن مشكلة الانهيارات الأرضية بطهران ترجع للسحب العشوائي والمفرط للمياه الجوفية وتفريغها من باطن الأرض.

وبيّنت المجلة أن “صور الأقمار الصناعية أظهرت أن أجزاء عديدة من العاصمة الإيرانية تتعرض لانهيارات أرضية، خصوصًا قرب مطار الخميني الدولي”. وفي سياق متصل، كان مدير شركة مياه طهران محمد رضا بختياري، قد أعلن أن معدل سحب المياه الجوفية بالمدينة يُقدر بـ 2 مليار و700 مليون متر مكعب سنويًا، لافتًا إلى أن العاصمة الإيرانية ستواجه ظاهرة الانهيار والفراغ الأرضي خلال الـ 10 إلى 15 عامًا القادمة بسبب سحب المياه الجوفية بهذا الكم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا” في أكتوبر الماضي عن مسؤولين بمنظمة رسم الخرائط، أن “خطر الانهيارات الأرضية للمناطق المجاورة لمطارات مهر آباد والخميني في العاصمة طهران وكذلك في أصفهان وكرمان، بات يهدد سلامة المطارات بعينها”.

وذكرت ايسنا، أن “رغم تحذيرات الخبراء حول خطر أمن وسلامة مواقع المطارات الإيرانية، إلا أن السلطات لم تُقدم على توليته اهتمامًا كافيًا في هذا الصدد”. وأشارت إلى “تسجيل منظمة رسم الخرائط الإيرانية في عام 2002، لانهيارات أرضية شديدة شهدتها مناطق بجنوب العاصمة طهران، حيث كان أبرزها طريق آزادغان المنتهي لمطار الخميني الدولي”.

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