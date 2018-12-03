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ترامب: الصين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة                        

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 2 كانون الأول الجاري (ديسمبر) أنّ بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية.

وذلك غداة اتّفاقه مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" في بوينوس آيرس على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

 وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40%".

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