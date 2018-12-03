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باريس.."السترات الصفراء" تعلن أنها لن تفاوض الحكومة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المحتجون الفرنسيون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "السترات الصفر" أنهم لن يفاوضوا الحكومة، الثلاثاء.

حيث ستقوم الحكومة الفرنسية بعقد حواراً في البرلمان حول أزمة الاحتجاجات التي أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص في العاصمة الفرنسية، وألقي القبض على 412 خلال عطلة نهاية الأسبوع في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ سنوات.

كما تسببت الاحتجاجات في الشانزليزيه في خسائر بالملايين للاقتصاد الفرنسي، قدرت في قطاعات مختلفة بملايين الدولارات جراء أعمال الشغب.

 

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