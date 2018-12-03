الكشف عن محاولة لاغتيال ترامب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت السلطات القضائية الأمريكية النقاب عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نورث داكوتا باستخدام رافعة شوكية مسروقة. ونشرت السلطات اعترافات "غريغوري لي لين غانغ" تتضمن محاولته في أيلول / سبتمبر عام 2017 الماضي سرقة رافعة شوكية لاستخدامها في إيقاف سيارة ترامب وقلبها ثم اغتياله.

واعترف رجل من ولاية نورث داكوتا بأنه سرق رافعة شوكية كان ينوي استخدامها في "قلب" سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقبض عليه ثم قتله. وكانت السلطات اعتقلت غريغوري لي لين غانغ، البالغ من العمر 42 عاما لسرقة الرافعة الشوكية ومحاولة قيادتها واختراق موكب لترامب أثناء زيارته للولاية من أجل الترويج لقانون الضريبة.

وقالت مساعدة الادعاء الأمريكي براندي ساس راسل أن الرجل "كان ينوي الوصول إلى سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي وقلبها رأسا على عقب ثم الوصول إلى الرئيس واغتياله".

وتمكن غريغوري من الهرب من موقع الموكب بعد أن علقت الرافعة الشوكية في منطقة محصورة، لكن عناصر الشرطة تمكنوا من تعقبه وملاحقته والقبض عليه.

وقبل محاولة قلب سيارة الليموزين، أشعل غريغوري الحرائق في محل الصيانة التابع لبلدية بسمارك، وفي مكتب الإصلاح والتأهيل التابع للولاية، وهي جرائم اعترف بارتكابها أيضا.

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