عاجل

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب الفلبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب زلزال بقوّة 6,9 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين السبت وفق ما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا، في وقت تم إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي.

ووقع الزلزال في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 59 كلم، بحسب المعهد الذي كان قدّر في بادئ الأمر قوّة الزلزال بـ7,2 درجات. من جهته أفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ بأنّه يُمكن حدوث موجات

تسونامي خطيرة على السواحل الجنوبيّة للفيليبين وشمال إندونيسيا.

 

اقرأ أيضا:

مئات القتلى إثر زلزال و تسونامي في أندونيسيا

 

 

#الفيليبين #زلزال #اخبار عالمية #جزيرة #تسونامي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...