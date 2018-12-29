زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب الفلبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب زلزال بقوّة 6,9 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين السبت وفق ما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا، في وقت تم إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي.

ووقع الزلزال في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 59 كلم، بحسب المعهد الذي كان قدّر في بادئ الأمر قوّة الزلزال بـ7,2 درجات. من جهته أفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ بأنّه يُمكن حدوث موجات

تسونامي خطيرة على السواحل الجنوبيّة للفيليبين وشمال إندونيسيا.

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