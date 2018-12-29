روسيا وبريطانيا تبدآن إعادة الدبلوماسيين في يناير

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة (رويترز)

قالت السفارة الروسية في بريطانيا إن موسكو ولندن اتفقتا على إعادة بعض الدبلوماسيين إلى سفارتي البلدين وذلك بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين في مطلع العام.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير روسيا في لندن ألكسندر ياكوفينكو قوله إن الطرفان توصلا لاتفاق عام ببدأ إعادة الطاقمين الدبلوماسيين إلى موسكو ولندن في وقت ما خلال يناير.

ولم يتسن حتى الآن الوصول لوزارتي الخارجية البريطانية والروسية للتعليق.

وأضاف ياكوفينكو "لست متأكدا إن كان هذا سينطبق على كل الموظفين لكن سيعود نصفهم على الأقل".

وأكد متحدث باسم السفارة صحة التعليقات.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بشأن اتهامات بأن الكرملين كان المسؤول عن هجوم بغاز أعصاب سام على العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته بمدينة سالزبري الانجليزية في مارس.

وطردت روسيا التي نفت أي دور لها في الحادث عددا مساويا من موظفي السفارة البريطانية في موسكو.



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