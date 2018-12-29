بنغلادش تعزز أمنها قبيل الانتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عززت بنغلادش إجراءاتها الأمنية اليوم سعيا لاحتواء أعمال عنف محتملة خلال الانتخابات العامة , المتوقع أن تفوز فيها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة بولاية رابعة.

ونشرت السلطات حوالي ستمئة ألف عنصر من الشرطة والجيش وقوات أمن أخرى، في أعقاب حملة شهدت اشتباكات دامية.

وشهدت بنغلادش مواجهات خلال الفترة التي سبقت الانتخابات قتل على إثرها 13 شخصا وجرح الآلاف في مواجهات بين أنصار حزب رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة، ونشطاء من الحزب القومي لبنغلادش المعارض.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية رفيق الاسلام إن السلطات متفائلة بشأن إجراء انتخابات ذات مصداقية، وقال رفيق الإسلام "نبذل قصارى جهدنا لتكون الانتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف أن السلطات قد تخفف من سرعة الإنترنت يوم الانتخابات سعيا "لمنع انتشار الشائعات" التي يمكن أن تتسبب في أعمال عنف.

وفرضت لجنة الانتخابات كذلك قيودا على النقل العام وحركة السيارات يوم الانتخابات بهدف ضبط الأمن "وإجراء الانتخابات بسلاسة"، وفقا للمسؤول.





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