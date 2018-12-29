الرئيس البرازيلي يزور واشنطن مطلع 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رجحت مسؤولة أمريكية أن يزور الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب جاير بولسونارو واشنطن مطلع العام المقبل.

وأفادت المسؤولة لفرانس 24، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيناقش دعوة سيد البيت الأبيض لبولسونارو, لزيارة واشنطن خلال حفل تنصيب الأخير يوم رأس السنة في البرازيل.



وقالت المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها للصحافيين "نتطلع لما نأمل بأن تكون أول زيارة رسمية له مطلع العام المقبل".

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن كلا من بولسونارو وبومبيو حذرا من الخطر الذي يشكله تزايد الاستثمارات الصينية على أميركا اللاتينية.

وأقرت المسؤولة الأميركية أنه "كان هناك بعض القلق بشأن تصريحات قديمة" أدلى بها بولسونارو لكن الأخير اتخذ نهجا "قويا" حيال مسألة حقوق الإنسان في المنطقة.

وبعد البرازيل، سيتوجه بومبيو إلى كولومبيا حيث سيجري محادثات مع الرئيس ايفان دوكي لمناقشة اتخاذ موقف متشدد حيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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