الإفراج عن معلمة كندية في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد مسؤولون الجمعة الإفراج عن مُدَرِّسة كندية تمّ إيقافها سابقا في الصين لأسباب إدارية وهي قضية غير متصلة بالخلاف الدبلوماسي بين بكين وأوتاوا.

وتم توقيف ساره ماكيفر، المتهمة بالعمل بصورة غير قانونية في الصين، بعد وقت قصير على الإعلان عن توقيف مواطنيْن كنديّين الأول يعمل لحساب مجموعة الأزمات الدولية و الثاني مستشار حول كوريا الشمالية.

والرجلان اللذان اعتقلتهما الصين في 10 ديسمبر اوقفا بشبهة "تهديد الأمن القومي".

غير أن العديد من المراقبين يعتبرون بأن الخطوة الصينية هي رد على توقيف مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، في فانكوفر في 10 كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت اوتاوا مرارا أن توقيف مينغ ليس له دوافع سياسية إنما جاء بطلب من القضاء الأميركي.



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