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أبرز الهجمات الإرهابية التي حصلت عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

في عام شارف على الانتهاء شهد العالم أحداثاً مأساوية ، خسر بسببها مئات الضحايا الأبرياء حياتهم ، وتركوا خلفهم أسرهم المكلومين بالفقد المفاجئ . 

الهجمات الإرهابية حصدت العديد من الأرواح بلا شقفة ، هنا جمعنا لذكرى الضحايا أبرز الهجمات الإهابية التي شهدها عام 2018 ، حتى لا ينسى العالم هؤلاء الأبطال : 

1 - 15 يناير - هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد خلف 38 قتيلاً .

2 - 22 فبراير - هجوم انتحاري قرب السفارة الأمريـكية بالجبل الأسود في العاصمة بودجوريتشا .

3 - 3 فبراير -هجوم انتحاري في باكستان خلف 11 قتيلاً من الجنود . 

4 - 30 حزيران / يونيو -  هجوم انتحاري للقاعدة في شبوة  في اليمن ومقتل 14 جندياً.

5 - 17 فبراير - هجوم انتحاري بنيجيريا خلف 18 قتيلاً .

6 - 23 يوليو -  مقتل ٢ وإصابة ١٤ في حادث اطلاق نار في تورنتو كندا .

7  - 25  يوليو -  هجوم تنظيم داعش الإرهابي في السويداء الذي قتل  220 شخصاً.

8 - 22 سبتمبر - هجوم على استعراض عسكري إيراني في الأهواز خلف 29 قتيلا.

9 - 10 نوفمبر - هجوم ارهابي في مقديشو خلف 41 قتيلاً .

10 - 29 اوكتوبر - تفجير انتحاري في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.

11 - 8 نوفمبر  حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا  خلف عشرات القتلى .

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