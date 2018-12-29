أبرز الهجمات الإرهابية التي حصلت عام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
في عام شارف على الانتهاء شهد العالم أحداثاً مأساوية ، خسر بسببها مئات الضحايا الأبرياء حياتهم ، وتركوا خلفهم أسرهم المكلومين بالفقد المفاجئ .
الهجمات الإرهابية حصدت العديد من الأرواح بلا شقفة ، هنا جمعنا لذكرى الضحايا أبرز الهجمات الإهابية التي شهدها عام 2018 ، حتى لا ينسى العالم هؤلاء الأبطال :
1 - 15 يناير - هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد خلف 38 قتيلاً .
2 - 22 فبراير - هجوم انتحاري قرب السفارة الأمريـكية بالجبل الأسود في العاصمة بودجوريتشا .
3 - 3 فبراير -هجوم انتحاري في باكستان خلف 11 قتيلاً من الجنود .
4 - 30 حزيران / يونيو - هجوم انتحاري للقاعدة في شبوة في اليمن ومقتل 14 جندياً.
5 - 17 فبراير - هجوم انتحاري بنيجيريا خلف 18 قتيلاً .
6 - 23 يوليو - مقتل ٢ وإصابة ١٤ في حادث اطلاق نار في تورنتو كندا .
7 - 25 يوليو - هجوم تنظيم داعش الإرهابي في السويداء الذي قتل 220 شخصاً.
8 - 22 سبتمبر - هجوم على استعراض عسكري إيراني في الأهواز خلف 29 قتيلا.
9 - 10 نوفمبر - هجوم ارهابي في مقديشو خلف 41 قتيلاً .
10 - 29 اوكتوبر - تفجير انتحاري في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.
11 - 8 نوفمبر حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا خلف عشرات القتلى .
اقرأ أيضاً :
واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة خلال أعياد الميلاد