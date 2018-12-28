مصرع 5 قرويين وسط نيجيريا بأيدي مسلحين

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ. ف. ب)

قـَتل مسلّحون مجهولون خمسة قرويين في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا ، بحسب ما أفادت الشرطة ، من دون أن يُعرف في الحال ما اذا كان الأمر مرتبطاً بالنزاع الطويل الأمد حول حقوق الرعي في المنطقة.

ووقع الهجوم مساء يوم الاربعاء في قرية راوورو بإقليم باركين ليدي في ولاية باركين ليدي، وهي منطقة تشهد مواجهات مستمرّة بين مزارعين محليّين ورعاةٍ رحّل من إثنية الفولاني.

وكان الضحايا عائدين من حفل ميلادي في قرية بوغو المجاورة عندما تعرّضوا لهجوم "من مسلحين مجهولين"، بحسب بيان للمتحدّث باسم شرطة الولاية تيوبيفي تيرنا.

وولاية بلاتو هي بين ولايات وسط نيجيريا التي شهدت في السنوات الأخيرة مواجهات متكرّرة بين مزارعين ومربّي مواش خلّفت آلاف القتلى.

وسبب العنف الذي كثيراً ما تصاحبه نزاعات إثنية وطائفية، هو أساساً النزاع للسيطرة على الأراضي وحقوق الرعي.

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