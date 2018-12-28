ليبيا تكافح زيادة المنتجات منتهية الصلاحية

أخبار الآن| مصراتة- ليبيا (رويترز)

صادرت قوات الأمن الليبية كميات ضخمة من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية التي يقول مسؤولون إن تجارا يستغلون، بشكل متزايد، الأوضاع الأمنية المترهلة في البلاد لاستيرادها بأسعار أرخص.

وقُدرت قيمة السلع المُصادرة بنحو 72 ألف دولار . ومعظم هذه السلع مستوردة من دولتي الجوار مصر وتونس إضافة الى الصين.



وقال العقيد يوسف النحايسي مدير فرع جهاز الحرس البلدي في بلدية مصراتة إن مسؤولين صادروا أطنانا من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية والغير المطابقة للمواصفات في مدينة مصراتة الساحلية موضحا أنه دُهش من كمية السلع المهولة التي صودرت.

وأضاف "الحقيقة في ظل هذا الوضع السائد في البلاد، يعني وضع استثنائي وانفلات أمني وعدم السيطرة الفعلية على المنافد الحدودية استغل بعض التجار أصحاب النفوس المريضة هذه الأوضاع، وتم استيراد يعني أغلب السلع اللي غير مطابقة للمواصفات واللي منتهي صلاحيتها واللي تحتوي على ألوان محظورة ونراها يعني معروضة في المحلات".

وأردف العقيد النحايسي "نُذهل ونتفاجأ من الكميات المهولة اللي تم ضبطها ومصادرتها من جميع أنواع، مختلف أنواع السلع، المواد الغذائية ومواد التنظيف، يعني عشرات الأطنان من المواد، إن كانت منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات أو وجود ألوان محظورة فيها".

وشن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا حملة تفتيش لفحص كل المحلات التي تبيع منتجات غذائية ومنظفات وأدوية.

وأوضح مسؤولون أن معظم المحلات التي فتشتها قوات الأمن ثبت وجود سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات بها.

وشملت هذه المنتجات عصائر ومشروبات غازية وعلكة وحلويات وأجبانا وحليبا وبسكويتا وشوكولاتة وسائل غسيل شعر للأطفال وغير ذلك من المنتجات.

كما تم ضبط كميات هائلة من المنتجات الدوائية المحظورة ومنتهية الصلاحية.

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