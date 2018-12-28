الشانزليزيه تحتفل برأس السنة رغم احتجاجات "السترات الصفر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت بلدية باريس، الخميس، أنها قررت إبقاء احتفالات رأس السنة على جادة الشانزليزيه، رغم توقع احتجاجات جديدة لحركة السترات الصفر بالتزامن مع الاحتفالات.

وعادة ما تشهد الجادة الشهيرة احتفالات تقليدية بمناسبة رأس السنة لكنها تحولت أخيرا موقعا يحتج فيه بانتظام المشاركون في تحرك السترات الصفر الغاضبون من سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية.

وفي الأول من ديسمبر، السبت الثالث لهذا التحرك، وقعت أعمال عنف عند قوس النصر على الجادة الشهيرة وتعرض النصب الشهير للتخريب وشملت اعمال الشغب بعض الأحياء الراقية القريبة.

ويتوقع أن تنظم تظاهرة جديدة للسترات الصفر ليلة رأس السنة على جادة الشانزيليزيه "لمواصلة التحرك سلميا وفي أجواء احتفالية" كما قالت احدى مجموعات "السترات الصفر" على صفحتها على فيسبوك، وفق "فرانس برس".

وليلة رأس السنة تشهد عادة أعمال عنف متفرقة في مناطق مختلفة من فرنسا يتخللها إحراق سيارات.

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