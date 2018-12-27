فوز الرئيس راجولينا بدورة ثانية في مدغشقر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت مفوضية الانتخابات في مدغشقر، الخميس، انتخاب الرئيس الأسبق أندري راجولينا، رئيساً للبلاد، بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، وهزم فيها الرئيس الأسبق مارك رافالومانانا.

وبحسب النتائج التي نشرتها المفوضية، فإنّ راجولينا (44 عاماً)، فاز بـ55,66 % من الأصوات، مقابل 44,34 حصل عليها منافسه رافالومانانا (69 عاماً).

واتّسمت دورتا الانتخابات بتبادل الجانبين اتّهامات بالتزوير في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي يحفل تاريخها بالانقلابات.

وكان رافالومانانا، دعا الإثنين، أنصاره إلى الاحتجاج بعدما بدا أنه يتجه إلى الخسارة، مع انتهاء فرز ثلاثة أرباع أصوات المقترعين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، لكنّ رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، كريستيان بريدا أكد أنه لم يلاحظ أي مخالفات كبيرة في الاقتراع الذي قال إنه كان "شفافاً ومنظّماً بشكل جيد".

وخاض راجولينا الذي كان يعمل في قطاع الإعلان والموسيقى، منافسة شرسة مع رافالومانانا، الذي صنع ثروة على رأس مجموعة للألبان منذ أزمة 2009.

وبعد انتخابه رئيساً في 2002، اضطر رافالومانانا للاستقالة العام 2009 في مواجهة تظاهرات عنيفة نظّمها راجولينا الذي كان انتخب رئيسا لبلدية العاصمة انتاناناريفو.

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