هزّة أرضية تصيب 10 أشخاص في صقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أصيب عشرة أشخاص، نتيجة هزّة أرضية ضربت منطقة قريبة من إتنا في صقلية، بقوّة 4,8 درجات، وتسببت بانهيارات وألحقت أضراراً في مباني قديمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، وقعت الهزّة ليل الأربعاء على عمق 1,2 كيلومتر فقط، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البركان حيث تنتشر بلدات زراعية.

وشهدت منطقة البركان مئات الهزّات الخفيفة منذ الاثنين، لكن هذا الزلزال هو الأقوى منذ بدء الثوران في 23 كانون الأول/ديسمبر.

وأُغلق قسم صغير من الطريق السريع المحاذي للبحر، في حين واصل مطار كاتانيا، كبرى مدن صقلية، العمل الأربعاء.

وتلت هذه الهزّة القويّة ارتدادات استمرّت ساعات عدة، فيما أمضت عشرات الأسر الليل خارج منازلها، تحسباً لأي هزّة قويّة جديدة.

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