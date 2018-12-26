عدم التزام الصين بمعايير السلامة يقتل

أخبار الآن| شينجيانغ - الصين (رويترز)

وقع انفجار في مصنع شينجيانغ شينتشي للكيماويات بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة بجروح خطيرة، حسب ما أفاد موقع الكتروني رسمي صيني وأفاد الموقع أن الانفجار وقع بينما كانت الشركة تختبر أحد أفران الجير، وقد تصاعد الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع الذي تخيم عليه حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع

ويذكر أن الحادث الأليم وقع بعد حوالي شهر من تسرب غازي في مصنع تملكه شركة تابعة لشركة كيمتشاينا وأسفر عن مقتل 23 شخصا في إقليم خبي بشرق الصين. وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن مدافعين عن البيئة يقولون إن نقاط القصور في عملية الإشراف ما زالت موجودة بما في ذلك عمليات إنتاج غامضة لكيماويات خطيرة.

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