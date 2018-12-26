بعد إندونيسيا.. ما البركان القادم الذي يترقب العلماء ثورانه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد البركان الأخير الذي ضرب اندونيسيا، وتسببت الانزلاقات التي نتجت عنه إلى، حدوث أمواج مد عاتية ضربت أحد سواحل في إندونيسيا ما أدى الى وفاة أكثر من 400 شخص، تساءل المراقبون عن أبرز المناطق التي يمكن أن تشهد ثوران في بركانها.

ويُقدر عدد البراكين الناشطة حول العالم بمعدل 139 بركاناً، رُفعت 18 منها حاليا درجات الإنذار مما يعني أننا أمام خطر وتخوف من تشوه للقشرة الأرضية.

على نطاق عالمي، فإنه في عام 2018 كان هناك ثوران لما لا يقل عن 14 إلى 27 بركانا معظمها كان يحدث على طول الحلقة النارية للمحيط الهادئ.

بجميع أنحاء العالم يعيش حوالي 800 مليون نسمة في نطاق 100 كيلومتر من نشاط البراكين، بينما يعيش 29 مليونا آخرين تحت تهديد براكين نشطة، لا تبعد عنهم أكثر من 10 كيلومترات.

وفقًا لمؤشر التفجر البركاني التابع للماسح الجيولوجي الأمريكي فإن بعض البراكين التي تظهر حاليا علامات اضطراب مثل إندونيسيا سوف تهدأ، في حين أن البعض الآخر ربما يدخل مرحلة من الثوران في الأشهر المقبلة وسيحتاج إلى مراقبته ورصده عن كثب.

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