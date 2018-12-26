اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت اليابان انسحابها من اللجنةِ الدولية لصيدِ الحيتان، مُنفذةً بذلك تهديدها السابق باستئنافِ الصيد التجاري في تموز/يوليو المقبل". وأكد الناطقُ باسمِ الحكومة اليابانية أن اليابان ستمتنعُ عن صيدِ الحيتان في مياه القطب الجنوبي أو في الجزءِ الجنوبي من الأرض, لكن الصيد سيقتصرُ على المياه الإقليمية والمنطقةِ الاقتصادية الحصرية.

وبذلك ينضم الأرخبيل الذي يتعرض لانتقادات دولية من قبل حكومات ومنظمات للدفاع عن الحيوان، إلى آيسلندا والنروج اللتين تمارسان علنا الصيد لأغراض تجارية. وكانت اليابان هددت في أيلول/سبتمبر الماضي بالانسحاب من اللجنة الدولية للحيتان التي رفضت طلب طوكيو استئناف الصيد التجاري. وانتهى اجتماع اللجنة حينذاك برفض نص مهم تقدمت به اليابان بعنوان "الطريق الواجب اتباعه".

وكان هذا المشروع يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة الدولية التي تضم 89 بلدا، من أجل الجمع بين حماية الحيتان والصيد التجاري لها، على أن تدير هذه الهيئة الجديدة "لجنة للصيد الدائم للحيتان". وكان هذا الاقتراح سيؤدي لو أقر، إلى إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد في 1986 ووقعته اليابان.

لكن الدول المدافعة عن الحيتان بقيادة استراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوضت النص الياباني الذي رفض ب41 صوتا مقابل 27. وشكلت لحوم الحيتان مصدرا مهما للبروتينات في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكن معظم اليابانيين يؤكدون اليوم إنهم لا يأكلونها وبعضهم في مرات نادرة جدا.

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